Železniški promet skozi Ljubljano v ekstremni vročini

Po sporočilih v tisku je nadgradnjo želez­nice Dolgi most–Pivovarna Union načrtovalo Projektivno podjetje Ljubljana d. d. (2/2 št. 3685) novembra leta 2019, torej v času, ko poletja še niso bila ekstrem­no vroča.

Letošnje poletje podira vse dosedanje vročinske rekorde ne samo pri nas, temveč tudi v Angliji, od koder prihajajo pozivi javnosti, da se, če je le mogoče, zaradi zamud in odpovedi potniških vlakov odpove potovanju. Razlog so ekstrem­ne temperature, zaradi katerih je treba zmanjšati hitrost vlakov, kar občasno povzroča tudi izpade.

Zvarjeni tiri se v visokih temperaturah raztegnejo. V ekstremnih razmerah se kilometer tirov podaljša kar za 50 centimetrov. Tire poskušajo obdržati na mestu pritrditve, kar zmanjšuje horizontalno deformacijo, a poveča stranski pritisk, ki lahko povzroči motnje v signalizaciji, v skrajnem primeru pa, da se vlak iztiri. Pri načrtovanju tirov v Angliji upoštevajo povprečno poletno temperaturo 27 stopinj Celzija, kar povzroča 45 stopinj Celzija v tirnicah, v letošnjem poletju pa dosežejo kar 60 stopinj Celzija. Da se omilijo posledice vročine, barvajo tirnice z belo barvo in tako zmanjšajo vročinski učinek za 5 do 10 stopinj. A rešitev problema je le v zelo počasni vožnji ali odpovedi vlakov.

Razdalje med tiri merijo, in če so deformacije, ki jih povzroča vročina, prevelike, morajo ustaviti železniški promet. Problemi nastanejo tudi v daljših sušnih obdobjih, ko se podlaga, po kateri potekajo tiri, izsuši. Tudi z električnim napajalnim omrežjem, ki se zaradi vročine povesi, so težave.

Lahko se kot zaščita proti raztezanju uporabi precej dražje posebno jeklo, kar pa povzroča težave ob nizkih temperaturah pozimi.

Lepo bi bilo, da bi tako kot v Angliji odgovorni strokovnjaki za projektiranje in izvedbo nadgradnje informirali odločujoče in javnost o problemih, ki bodo nastali zaradi okoljskih sprememb v bliž­njem in daljnem obdobju z zelo povečanim tovornim in potniškim prometom skozi središče Ljubljane. Zastoj enega vlaka lahko ohromi celoten promet. Izločitev tovornega prometa iz središča mesta s preusmeritvijo na jugovzhodno obvoznico bi poleg hrupa in škodljivih emisij zmanjšala tudi klimatske težave v središču mesta.

Prosiva pristojne za komentar.