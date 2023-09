1984 naj bi bil opozorilo, ne priročnik z navodili

V nadaljevanju preberite:

»Vsekakor vidimo veliko hinavščine zakonodajalcev, ki, opozarjajo na sporno ravnanje velesil, hkrati pa zanemarjajo dejstvo, da nekatere resnično zlovešče tehnologije razvijamo, prodajamo in uporabljamo tudi v Evropi. Res je, na Kitajskem zaradi tehnologije prepoznavanja obraza lažje preganjajo Ujgure, toda v Španiji neko podjetje že vrsto let oglašuje rasno profiliranje ljudi prek svojih sistemov za prepoznavanje obrazov kot nekaj, kar je mogoče uporabljati za zabavo. Na Nizozemskem imajo tako imenovani živi laboratorij, v katerem prepoznavanje obrazov in druge oblike profiliranja ljudi uporabljajo za napovedovanje, ali bodo storili kazniva dejanja. Zlasti francoski primer se mi zdi res strašljiv, saj gre za športni dogodek. Večina ljudi bo prišla v Pariz, da bi videla najboljše športnike tega sveta, toda vsako osebo bodo obravnavali kot potencialnega kriminalca,« je med drugim povedala Ella Jakubowska, strokovnjakinja in aktivistka na področju digitalnih pravic v Evropski uniji, ki jo je Politico leta 2021 imenoval za eno izmed 28 najbolj vplivnih oseb v evropskem tehnološkem in političnem prostoru.