Aleksander Merlo: Zavestno sem se umaknil zaradi kaosa v zdravstvu

Dolgoletni direktor Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna je konec lanskega leta naznanil, da gre v pokoj, a ko sem ga poklicala s prošnjo za intervju, me je povabil kar v postojnsko porodnišnico. Še več, tisti dan mu je do našega pogovora ob štirih popoldne uspelo spiti eno samo kavo, takšno gnečo je imel. Triinsedemdesetletni ginekolog in porodničar pravi, da mu energije za delo še ne bo kmalu zmanjkalo, razgovoril pa se je tudi o svojih izletih v politiko, dobrih 45 letih v medicini in razmerah v slovenskem zdravstvu.