Alenka Lanz: Postaršeni otroci težko izražajo svoja pristna čustva

Otroka vzgajamo najprej s svojim zgledom, šele potem z besedami. Slaba, nespoštljiva komunikacija med staršema oziroma partnerjema vreže v otroško dušo težko zaceljive rane. O tem, kako se izogniti ponavljanju slabih vzorcev iz primarne družine in svoj podmladek vzgajati kar najbolj odgovorno, sočutno in pametno, sva se pogovarjali z zakonsko in družinsko terapevtko Alenko Lanz, specializirano za področje okrevanja po ločitvi pri otrocih in odraslih. Sodeč po tem, kar sliši v praksi, največ parov, ki se ne razumejo najbolje, ne ostaja skupaj predvsem zaradi otrok, temveč zaradi financ.