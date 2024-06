Alenka Pinterič: Uživam v življenju, ko vstanem, pa pride kruta resničnost

V nadaljevanju preberite:

Alenka Pinterič se je vsem zbranim na Poletni noči v Križankah in pred televizijskimi zasloni oglasila prek videa. Večer, posvečen trem velikim damam slovenske glasbe, je spet spomnil na bogat opus Štajerske lady, kot ji radi rečemo, čeprav sama tega vzdevka ne mara najbolj. Nikakor namreč ni znana le na Štajerskem, ampak se je njen prepoznavni glas razlegal po vsej nekdanji skupni domovini in še bistveno dlje. Pogovarjali sva se tik pred glasbenim spektaklom, ki že tradicionalno otvarja Ljubljana Festival, in še vedno je tako nabrita kot takrat, ko je očarala samega maršala Tita.