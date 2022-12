Ilustratorka Ana Zavadlav: Otrokom je treba dati najboljše

V članku preberite:

»Ko slikanico beremo skupaj z otrokom, se ustvari skupnost, v kateri je vse mogoče. Morda so stvari včasih pretežke, da bi o njih govorili naravnost, ob knjigah pa se lahko pogovarjamo o vsem. Zato je branje tako dragoceno. In zato morajo biti knjige res privlačne, da občutek povezanosti traja čim dlje.« Tako o svojem delu razmišlja ilustratorka Ana Zavadlav, ki jo slovenski ljubitelji ilustracij že dolgo poznajo. V zadnjih dveh letih je prejela ugledni ilustratorski nagradi: Levstikovo za izvirne ilustracije in plaketo Hinka Smrekarja. Čisto sveža pohvala prihaja iz Italije: njene ilustracije Italijanskih pravljic Itala Calvina, ki jih je pravkar izdala Mladinska knjiga, bodo prihodnje leto predstavili na knjižnem sejmu v Bologni. Med več kot 500 avtorji se je Novogoričanka uvrstila med trideseterico izbranih.