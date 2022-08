Andreja Šolar: Skoraj vsak dan sem sedla za pianino. To je bil beg

V nadaljevanju preberite:

Junija letos je Andreja Šolar na mednarodnem dirigentskem tekmovanju v Romuniji v močni konkurenci, skupaj z moškimi, prejela kar dve prestižni nagradi. Z dirigentko, ki je skoraj 18 let dirigirala Orkestru Slovenske vojske, ter profesorico glasbe, pianistko in tolkalko sva se ob jutranji skodelici odlične kave z riževim mlekom pogovarjali o njenem delu, ustvarjanju in kariernih ciljih, pa tudi, kako je nanjo vplivalo dejstvo, da je že pri štirih letih v tragični letalski nesreči na Korziki izgubila oba starša.