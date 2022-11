Anticepilci ga zmerjajo z genocidnikom

V nadaljevanju preberite:

Njegovo pisanje je bilo nerazumno razvpito, marsikomu je olajšal spopad z nedojemljivim, spet drugi so ga sovražili. Ob kolumnah je 61-letni epidemiolog in mikrobiolog, pa pesnik, pisatelj in esejist v dveh poletjih našel še čas za roman Karantena, zgodbo o krhkosti in travmatičnih nahrbtnikih, ki se jih ne zmoremo znebiti. Predstavitev knjige v Cankarjevem domu je, kot se izrazi, intimiziral, saj so mu anticepilci grozili, da mu bodo, genocidniku, v obraz povedali, kar mu po njihovem gre. Roman je na svetlem, zbrane kolumne pod naslovom Skupinska slika z epidemijo sledijo v začetku decembra.