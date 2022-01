Alojz Ihan postal komunikator znanosti 2021

Naziv komunikator znanosti za leto 2021, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija (SZF), je pripadel kliničnemu mikrobiologu in imunologu Alojzu Ihanu. Ta se je odlikoval v obsežnem seznanjanju javnosti o razvoju epidemije covida-19 s pomočjo objav v tisku, izhaja iz utemeljitve nagrade.

Ihan je v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznaven strokovnjak, tako na znanstvenem in pedagoškem kot tudi na uredniškem področju. Pozna pa ga tudi splošna javnost po njegovi poeziji in proznih delih ter po odlični komunikaciji znanstvenih vsebin, v preteklem letu še zlasti o novem koronavirusu ter o cepivih, so sporočili iz SZF.

Strokovno neoporečen, a širšemu krogu razumljiv

Ihana je za naziv komunikator znanosti nominirala Univerza v Ljubljani. Petčlanska komisija pod vodstvom Matica Lozinška z Instituta Jožef Stefan je med štirimi nominiranci z 80-odstotnim soglasjem presodila, da je bilo v letu 2021 prav njegovo komuniciranje z javnostjo strokovno neoporečno, visoko razumljivo in prepričljivo ter sprejeto tudi v splošni javnosti.

V utemeljitvi odločitve o podelitvi častnega naziva je SZF zapisala, da se Ihan s komunikacijo znanosti ukvarja že več kot četrt stoletja. Odlikuje se v strokovno neoporečnem, a širšemu krogu razumljivem komuniciranju vsebin s področja medicine in zdravstva, pa tudi širše o navedenih področjih v relacijah in odnosih s posameznikom in družbo.

Kot medicinski strokovnjak se je Ihan v preteklem letu odlikoval v obsežnem seznanjanju javnosti o razvoju epidemije covida-19 s pomočjo objav v tisku. Tako je npr. za časnik Delo napisal 13 poglobljenih besedil.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Listini tudi za Boruta Štruklja in Zarjo Muršič

Glede razvoja cepiva proti covidu-19 je izdelal obsežno ilustrirano besedilo o cepivih za strokovno javnost, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa ga promovira tudi na svoji spletni strani pri seznanjanju slovenske splošne javnosti o novih cepivih.

Ihan je pogosto nastopal tudi v okviru radijskih in televizijskih oddaj informativne narave. Je ena od osrednjih in zaupanja vrednih javnih osebnosti, vrhunski slovenski strokovnjak, ki je vedno pripravljen predstaviti, obrazložiti ali zagovarjati stališča stroke, a ob tem ostaja strpen, razumevajoč.

S svojim strokovnim in poljudnoznanstvenim komuniciranjem je bil med tistimi komunikatorji znanosti, ki so ostali v okviru področij, za katera so se izobrazili in usposobili ter dosegli domet izvedenca. V njegovem komuniciranju znanosti ni mogoče zaznati težav ali skušnjav postaviti se nad druge strokovnjake, še piše v utemeljitvi.

Ko bodo zdravstvene razmere dopuščale, bodo poleg naziva komunikator znanosti podelili tudi dve listini za finalista izbora za naziv komunikatorja znanosti. Prejela ju bosta Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo ter sodelavka Sledilnika za covid-19 Zarja Muršič.