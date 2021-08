Dr. Alojz Ihan: Če bomo pasivni, nas bo epidemija obvladala

V članku preberite:

»Če pustimo, da virus izzveni po naravni poti, bo to trajalo še toliko let, da sveta, ki se bo v tem času preoblikoval, ob koncu epidemije ne bomo več poznali,« razmišlja zdravnik, prof. dr. Alojz Ihan, ki je bil v zadnjem letu in pol dragocen umirjen glas razuma v panični pandemiji. Specialist klinične mikrobiologije, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ter redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani nas že ves čas covida s strokovnimi, a vsem razumljivimi argumenti opominja, da smo odgovorni ne le drug za drugega, ampak tudi za to, v kakšnem svetu bomo živeli. Bilo bi nenavadno, če ga pretresi, ki jih je povzročil virus, ne bi navdihnili tudi kot pisatelja. Njegov sveži roman bo izšel proti koncu leta.