Beseda leta: prostovoljec

V nadaljevanju preberite: Nekaj ur po tem, ko je 29. decembra potres stresel tudi njegovo hišo v Zagrebu, je štiriindvajsetletni Vinko odhitel v prodajalno po hrano, ustekleničeno vodo in ponjave za prekrivanje poškodovanih streh. Vsega tega ni kupoval zase. Prek različnih medijev so do njega prihajali prizori iz Petrinje, Gline in okoliških vasi, on pa je ob tem zgolj z delčkom očesa ugotovil, da je njegov televizor padel na tla in se razbil.