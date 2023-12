Blade Runner se vrača

V nadaljevanju preberite:

Sled, ki jo puščajo svetovno znani olimpijci, je navdihujoča, a obstajajo izjeme. Tokrat pišemo o eni izmed njih. Kmalu po rojstvu so mu morali odrezati obe nogi pod kolenom. Shodil in potem še stekel je s pomočjo protez. Bil je hiter, zelo hiter, in na paraolimpijskih igrah je pokoril konkurenco. To mu ni bilo dovolj, hotel je na »pravi« Olimp. Ko je nekega poletnega večera pred desetimi leti v domači kopalnici ubil svoje dekle, je njegova zvezda bliskovito zašla. Petega januarja bodo 37-letnega Oscarja Pistoriusa izpustili iz zapora.