Bog dežnih kapelj

Tako kot vedno, kadar se na Kitajskem dogajajo zelo pomembne stvari, je tudi pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki se bodo 4. feb­ru­ar­­ja začele v Pekingu, prišel ukaz od zgoraj, kot pravijo Kitajci. »Nebo mora biti modro!« In oblasti glavnega mesta, okoliških območij in vseh mest, v bližini katerih bodo potekala tekmovanja, so se lotile pranja zraka in čiščenja oblakov. Dobesedno.

Seveda se je vse skupaj začelo s sestavljanjem seznama industrijskih obratov, o katerih se ve, da so hudi onesnaževalci. Ukazali so jim, naj najprej zmanjšajo, nato pa ustavijo proizvodnjo, da ne bi dim iz njihovih obratov vplival na čistost zraka. Tik pred slovesnim odprtjem iger pa bodo nebo oprali do popolne modrine. Ta del projekta je stvar inženiringa, ki ga je Kitajska razvila do občudovanja vredne, oziroma kot je nekdo dejal, zastrašujoče visoke ravni.