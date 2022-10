Boter brez mafijske družine

V nadaljevanju preberite:

Če ga ne bi bilo, italoameriška mafija najbrž ne bi bila tako ikonična, gotovo pa ne skoraj mitska organizacija, kot je. Ne zaradi tega, ker bi bila kaj drugačna, ampak predvsem zaradi tega, ker ne bi bila tako znana. Njegova knjiga Boter (The Godfather), ki je izšla leta 1969, je mafijce sicer prikazala kot nasilneže, vendar so z nekakšnim živalskim magnetizmom prepričali bralce, da so navijali zanje, ne za policijo, ki jim je dihala za ovratnike. Ko se je knjižni veleuspešnici čez nekaj let pridružil po njej posnet film, eden najboljših vseh časov, je bilo jasno, da se je pisatelj Mario Puzo – prihodnjo soboto bosta minili 102 leti od njegovega rojstva, umrl je leta 1999 – za vedno zapisal med največje popkulturne legende.