Bridget Jones razume tudi generacija Z

V članku preberite:

Na valentinovo bo prišel v kina četrti film o zabavni, simpatični in zmedeni Bridget Jones, ki je gledalce s svojo prostodušnostjo prvič osvojila pred skoraj četrt stoletja. Vse se je začelo z romanom Helen Fielding Dnevnik Bridget Jones (1996) in tudi novi film Bridget Jones: Nora na fanta temelji na njeni knjigi z istim naslovom. Glavno vlogo ima tudi tokrat Renée Zellweger, v moški zasedbi pa so nove zvezde. Dobro poučeni pravijo, da vzdušje v novem filmu ni takšno, kot so bili gledalci vajeni doslej. Nora na fanta je menda zabaven, a tudi žalosten film.