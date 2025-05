Pedro Opeka mi je pokazal, kaj pomeni biti človek

V nadaljevanju preberite:

Novinarka, popotnica in pisateljica Anja Kovačič je svojo pot začela kot novinarka na Pop TV, nato pa delala za različne medije, kar jo je izurilo v spretno spraševalko, ki s posebnim čutom za človeka prodira globlje in najde zgodbe tam, kjer so doma čustva, resnica, iskrenost, bolečina in osvoboditev. Tokrat je za njo ena najmočnejših življenjskih izkušenj. Nekaj neverjetnih dni je živela kot senca ob največjem človeku, kar jih je kdaj spoznala. »Pedro Opeka je veliko več kot samo misijonar ali duhovnik. Tako močne energije, ki gane do solz, ni čutiti kar povsod. Živela sem pravljico na smetišču, kjer vladata ljubezen in spoštovanje,« čustveno pove prijetna sogovornica o navdihu za knjigo Peter Opeka, ostani z nami, ki je pred kratkim izšla pri založbi Beletrina.

Kako ste doživeli Pedra Opeko?

Najbolj mi je bilo všeč dejstvo, da sem o njem vedela premalo in sem ga zato lahko spoznala povsem brez pričakovanj. Je eden največjih, a hkrati najpreprostejših ljudi na tem svetu. Izžareva toplino, svetlobo, ljubezen, moč in voljo, je neutruden, nasmejan, odprt, razumevajoč … V povezavi z njim je težko najti negativen pridevnik oziroma ga sploh ne najdem. V knjigi sem zapisala, da je »njegov objem kot toplina sonca in dotik, ki te napolni z ljubeznijo. V očeh globoka modrina, ki te odpelje v neki drug svet.« Mislim, da to pove vse.