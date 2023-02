Čas upanja za ujete v potresu se izteka

V članku preberite:

V uničujočem potresu, ki je v ponedeljek prizadel jugovzhod Turčije in sever Sirije, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 21.000 ljudi, za tisoče ujetih pod ruševinami se čas neusmiljeno izteka. A upanje še tli. Doslej so izpod ruševin potegnili več kot 8000 ljudi, nekatere celo v noči na petek. Razmere so zahtevne, tla se še vedno tresejo, temperature so pod ničlo. Katastrofa je po bolj »optimističnih« ocenah prizadela najmanj 14 milijonov ljudi, mnogim je vzela vse. Številni so že prej živeli v skrajnem pomanjkanju, med njimi sirski begunci. Svet se je zganil, pomoč prihaja od vsepovsod.