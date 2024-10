Če vidiš kaj takega, kličeš. Ker s tem lahko rešiš življenje

V nadaljevanju preberite:

Sprožilec novega celovečernega filma Janeza Burgerja Opazovanje je bil kruti dogodek v Podbočju, ko sta dva fanta tepla tretjega, eden je udrihal, drugi nasilje snemal s telefonom. A bolj kot realnega dogajanja, pretepeni je v bolnišnici umrl, se je Burger lotil drugega vprašanja: kaj je z 20.000 otopelimi Slovenci, ki so početje v živo spremljali po facebooku, le redki pa so poklicali policijo. Je človek, ki se izpod odeje naslaja nad zločinom, sokrivec? Film naj bi privlačil ljubitelje psiholoških trilerjev in grozljivk, z Burgerjevo dodano vrednostjo, družbenim momentom.