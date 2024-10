Charlie Pommier: Naš cilj je pohištvo, ki ne gre iz mode

V nadaljevanju preberite:

S srbskim arhitektom francoskih korenin Charliejem Pommierjem sva se pogovarjala na mednarodnem festivalu Big Design v Ljubljani, kjer je njegov stol Mosso prejel nagrado za odličen dizajn. Razložil je, zakaj so njihove cene zelo konkurenčne in kateri so razlogi za to, da se veliko ljudi poklicno vrača na področje ročne izdelave pohištva.