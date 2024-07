Od seksi krojača do milijarderja

V nadaljevanju preberite:

Še vedno vztraja v vlogi edinega lastnika svojega podjetja. V minulih petdesetih letih si je nekoč revni mladenič prislužil premoženje v vrednosti kar 11,5 milijarde dolarjev. Velja za pionirja mode z rdeče preproge in je zaslovel prav zaradi sodelovanja s Hollywoodom. V svoj imperij ni vključil le proizvodnje oblačil, modnih dodatkov, dišav, kozmetike, temveč tudi linije pohištva, restavracije in hotele. Na samostojno pot se je podal šele po 40. letu, medtem ko ni s področja modnega oblikovanja nikoli pridobil uradne izobrazbe. V lani izdani avtobiografiji z naslovom Per Amore (Za ljubezen) je svoj značaj opisal z besedami: »Sem pragmatičen in racionalen, toda vse sem storil, ker sem tako čutil v srcu.«