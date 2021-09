Člani Abbe bi služili z vrnitvijo, a ne bi stopili na oder

V nadaljevanju preberite:

Nippon Budokan je legendarna športna dvorana v Tokiu, ki so jo zgradili pred poletnimi olimpijskimi igrami v japonskem glavnem mestu leta 1964, ko so v program prvič uvrstili judo. Seveda so tekmovanja v judu tam potekala tudi na letošnjih olimpijskih in paraolimpijskih igrah. A Japonska dvorana borilnih športov, kakor bi lahko prevedli ime, ni samo prizorišče bojev, ampak tudi eno najbolj znanih koncertnih prizorišč, ne samo na Japonskem. Tam so nastopali na primer The Beatles, Led Zeppelin, Queen, Bob Dylan, Kiss, Aerosmith in Oasis, če naštejemo samo nekatere. In tam je 27. marca 1980 čisto zadnji koncert zadnje uradne turneje odpela in odplesala švedska Abba. Čisto zadnji, če ne upoštevamo, da nameravajo maja prihodnje leto v posebej zgrajeni dvorani v Londonu začeti izvajati stalni virtualni šov, v katerem bodo namesto članov na odru stale njihove digitalne podobe, avatarji.