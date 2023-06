Človek, ki je rešil milijone življenj

V nadaljevanju preberite:

Angleškemu matematiku in kriptografu pravijo tudi oče računalništva in umetne inteligence. Bil je eden najzaslužnejših za dekodiranje nemškega šifrirnega stroja Enigma, s čimer je zaveznikom v drugi svetovni vojni pomagal do nekaterih ključnih zmag. V času življenja niti približno ni bil tako cenjen, kot bi moral biti. Namesto slave sta ga po vojni čakala sodni proces in kemična kastracija, bil je homoseksualec, kar je bil takrat v Veliki Britaniji zločin. Leta 1954 je umrl zaradi zastrupitve s cianidom. Posthumno ga je kraljica oprostila, britanska vlada se mu je uradno opravičila, o njegovem življenju pa so leta 2014 posneli film.