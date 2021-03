Prototip zmedenega genija

V članku preberite tudi: Ponavadi se znanstvenikov drži sloves vase zaprtih, morda čudaških likov, ki jih zunanji svet kaj malo zanima. Pogosto so res takšni in zato jih je malo zelo znanih. Čeprav le redkokdo podrobneje ve, s čim se je ukvarjal, razen da je bil fizik, pa bi našli le malokoga, ki še ni slišal za Alberta Einsteina. Paradoks prepoznavnosti osebe in nevednosti o njenem delu bi lahko pri Einsteinu pripisali banalnemu vzroku, njegovemu videzu. Veliki fizik – v četrtek bo minilo 142 let od njegovega rojstva – je z značilnimi brki in razmršenimi lasmi prototip podobe genialnega zmedenega znanstvenika.