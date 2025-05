Conchita Wurst: Naučiti se moraš imeti rad sebe. To je ključ do sreče

V nadaljevanju preberite:

Conchita Wurst je ena najvidnejših evrovizijskih ikon. Zmaga avstrijske bradate kraljice preobleke, katere pravo ime je Thomas Neuwirth, je leta 2014 v Københavnu presegla glasbo. Bila je odraz spreminjajočih se evropskih vrednot in zaušnica nestrpnosti. Njena interpretacija pesmi Rise Like a Phoenix (Vstani kot feniks) je s prepletom elegance, ranljivosti in neomajne samozavesti navdihnila milijone in sprožila razprave o identiteti, enakopravnosti in vključenosti. »Ta večer je posvečen vsem, ki verjamejo v prihodnost miru in svobode. Veste, kdo ste. Smo enotni in smo neustavljivi!« je dejala ob dvigu kristalnega mikrofona. Enajst let po znamenitem govoru je o pomenu svojega uspeha za Nedelo spregovorila v švicarskem Baslu, kjer bodo v noči na nedeljo okronali novega evrovizijska zmagovalca.

Če se ozrete nazaj na svoj govor po zmagi na Evroviziji, kako danes, ko se na Zahodu razrašča sovražnost do skupnosti LGBTQ+, zlasti transspolnih oseb, doživljate svoje besede?

Evrovizija je bila vedno projekt svobode. Prav s tem namenom je bila tudi ustvarjena in jaz sem jo vedno tako doživljala. V teh časih se mi zdi še posebno potrebna, da se vsi zberemo, povezani v glasbi, kot pravi njen slogan. Kar mi je pri tem najbolj všeč, je to, da imamo različna mnenja in se lahko med seboj prepiramo, a je vse skupaj vedno prijateljsko, zabavno in ne preveč resno. Če jo primerjam z nogometno tekmo, tega na stadionu ne bi doživeli. Zame je tam vzdušje preveč napeto, agresivno, Evrovizija pa ljudi povezuje mirno in spravljivo in to je tisto, kar v teh časih resnično potrebujemo. To moramo spodbujati in pokazati ljudem, kako se lahko zabavamo, uživamo drug z drugim, cenimo našo raznolikost in se drug od drugega učimo.