Denis Avdić: Otrokom dopovedujem, naj verjamejo v lepo prihodnost

»December je tako lep mesec za vse, zame ne,« s takšnim glasom, da ga ne morem vzeti čisto resno, pravi eden najbolj priljubljenih radijskih voditeljev Denis Avdić, ki poskrbi, da tudi intervju ne mine brez njegovih kratkih igralskih vložkov. Že sedmo leto zapored ima ob koncu leta v glavi le eno: 28-urni dobrodelni maraton, ki ga bo z ekipo na Radiu 1 izpeljal 22. in 23. decembra. Leta 2015, ko so ga izvedli prvič, so za družine v stiski zbrali 30.000 evrov, lanski december pa je v radodarnosti presegel vsa pričakovanja: zbrali so več kot milijon 37.000 evrov. »Nič nočem vedeti, kaj nas čaka, dali pa bomo vse od sebe,« obljublja sogovornik, ki tudi sam ve, kako je, če si na drugi strani.