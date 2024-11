Derbi na lepi modri Donavi

V nadaljevanju preberite:

V Avstriji je kruh služilo veliko slovenskih nogometašev, ker pa se bo v ligi narodov za tekmovalno obdobje 2024/25 v skupini B3 veliko odločalo na Dunaju, se bomo spomnili tistih igralcev, ki so svoje moči usmerili v dobrobit klubov iz avstrijske prestolnice. Seveda so Slovenci igrali in še igrajo tudi za klube iz Gradca, Salzburga (Benjamin Šeško), Innsbrucka, Linza, Celovca ..., a ker je Avstrija, z redkimi izjemami, nravi stare dunajske šole, poglejmo v zgodovino Rapida in Austrie. Zanju je dres nosilo kar nekaj nogometašev iz Slovenije, več o njih v članku.