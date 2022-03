Devetletnemu beguncu so treningi vrnili nasmeh

V članku preberite:

»Ko je prišla vojna, je bila za mojega sina najbolj grozna misel, da ne bo nikoli več brejkal. Ko smo v velikem šoku bežali iz Kijeva, je Viktor s sestro sedel zadaj v avtu. Ni jokal, rekel je le: 'O groza, nikoli več ne bom brejkal. To je moj konec.' Zdelo se nam je skoraj smešno, v daljavi so odmevale eksplozije bomb, mi pa smo bežali, da bi si rešili golo življenje.« Tako o prvem dnevu vojne pripoveduje Ukrajinka Alina Gasunas, ki je z devetletnim sinom in 13-letno hčerko Ievo našla zatočišče v Sloveniji. Njun oče Slava, tako kot mnogi drugi, brani domovino.