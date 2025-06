Dokler je še vetra, dokler je še diha kaj

V nadaljevanju preberite:

Pred štirimi leti sta jadralca Uroš Kraševac in Maruša Močnik dosegla svetovni rekord v kategoriji jadrnic dinghy, izraz pomeni čolniček brez kabine in obtežene kobilice, zaradi česar je plovilce še bolj nestabilno. Šlo je za prejadrano razdaljo brez premora, dotika s kopnim, brez kakršnekoli asistence. V dvoje, to je poudarek. Brat in sestra sta prejadrala 335 navtičnih milj, kar je približno enkrat več kilometrov. Te dni skušata Luka in Jona Kobler iz Mengša sv mini lupinici prejadrati štiristo morskih milj. Njun manj pomembni spremljevalec je rekorderski gospod Guinness, bistvo pa ozaveščanje o tegobah pljučne arterijske hipertenzije.