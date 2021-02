Drago Šušnjara in Slavko Vidranski: Kdor je neiskren, drago plača

V članku še preberite:



Vsak pogovor je izmenjava energij. Prav zato je lahko vsakdo bioenergetik, ne pa tudi zdravilec, trdita Drago Šušnjara in Slavko Vidranski. Spoznala sta se pred 21 leti, ko je Šušnjara Vidranskemu pomagal popolnoma pozdraviti multiplo sklerozo. Pogovarjali smo se v njunem delovnem prostoru, nekaj korakov od ljubljanskega Botaničnega vrta. Sodelujeta zadnjih 15 let in redko se javno izpostavita, pravita, ker jima dela ne manjka. V času korone in z njo povezanih stisk si želita ljudi ozavestiti, jim položiti na srce, kako pomembna je preventiva. Trdita, da ljudje zbolevajo, ker predolgo časa igrajo.