V ligi NBA se obeta nova prestopna bomba v povezavi z Dončićem

Poletje je čas kislih kumaric in obdobje za razkrivanje ozadij in špekulacij v športu. V teh dneh so se v ZDA znova pojavila namigovanja, da naj bi v prihodnje v ligi NBA skupaj zaigrala Luka Dončić in srbski zvezdnik Nikola Jokić. Možnosti naj bi bili dve: selitev Jokića v Los Angeles ali odhod Dončića v Denver.

Pri Yahoo.Sports in Bleacher Report, zgodbo pa povzemajo tudi drugi s špansko Marco na čelu, pišejo, da bi se tudi v naslednji sezoni lahko zgodil nepričakovan veliki transfer igralca, kot je bil to letošnji odhod Dončića iz Dallasa v Los Angeles. Prestop naj bi združil omenjena košarkarja.

V Kaliforniji so si letos od tandema Luka Dončić-LeBron James obetali več od le prvega kroga končnice in poraza proti Minnesoti. Zdaj mediji poročajo, da v Los Angelesu ni vse tako, kot bi moralo biti. Pojavljajo se govorice, da je v kombinaciji z Dončićem nezadovoljen predvsem LeBron James in da ni edini v moštvu s takšnim odnosom.

Po drugi strani pa je ameriški veteran star že 40 let in ima pogodbo s klubom le še za eno sezono. Nekateri mediji onstran Atlantika zato pravijo, da bo klub podprl 14-let mlajšega Dončića in gradil ekipo naprej okrog slovenskega asa, v Los Angelesu pa naj bi se mu pridružil še srbski zvezdnik Jokić in nadomestil prav Jamesa. Uspeh bi se gradil tudi na dobrem prijateljstvu košarkarjev s področja nekdanje skupne države.

Omenjajo tudi možnost selitve Dončića v Denver

Mediji namigujejo, da bi selitev podprli tudi pri Denverju, če bi dobili kakršno koli znamenje, da Jokić ne namerava podaljšati pogodbe s klubom. Z Los Angelesom bi se v zameno dogovorili za prestop nekaterih mladih upov in nekaj izborov na naslednjih naborih.

Omenjajo tudi možnost selitve Dončića v Denver, saj naj Luka ne bil pretirano navezan na metropolo na ameriški zahodni obali. Za zdaj slovenski reprezentant sicer ostaja v Los Angelesu, ob izteku pogodbe čez leto dni pa se ponuja tudi selitev.

Vsekakor bi tandem v napadu povzročal izjemne preglavice vsem obrambnim postavitvam lige. Jokić je lani dosegal po 29,6 točke, 12,7 skoka in 10,2 podaje oziroma trojni dvojček na vsaki tekmi. Le malo slabši je z 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 podaje Dončić.