Dragocena lepotica v štajerski prestolnici

The Osmium Violin, najdražja na novo izdelana violina na svetu, ki je vredna kar 3,5 milijona evrov, se je med svetovno turnejo za nekaj ur ustavila tudi v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Razstavili so jo v Kazinski dvorani.

Poleg Slovenije je bila violina predstavljena v Lihtenštajnu in Avstriji, na svoji premierni predstavitveni poti pa bo obiskala tudi svetovne prestolnice, kot so Abu Dhabi, Tokio, Sydney in New York. V Sloveniji so jo predstavili na posebnem dogodku pod okriljem Osmium inštituta Slovenija.

Ko se koncertni mojstrici tresejo roke

Dogodka v Kazinski dvorani SNG Maribor se je udeležilo 150 povabljenih gostov, ki so lahko slišali tudi, kako prestižni instrument zveni. Nanjo je zaigrala priznana in večkrat nagrajena violinistka in koncertna mojstrica SNG Maribor Oksana Pečeny, ki pogosto sodeluje s priznanimi glasbeniki po svetu. »Ta violina je fenomenalen instrument. Navajena sem velikih nastopov in nikoli ne doživljam, da bi se mi pri igranju tresle roke. No, tokrat so se mi. Imeti v rokah tako izjemen instrument je res nekaj posebnega. Zelo sem hvaležna za to priložnost,« je povedala po nastopu.

Med povabljenci je bil tudi izdelovalec violine Edgar Russ. V italijanski Cremoni, kamor se je iz avstrijske Štajerske preselil leta 1984 in kjer je imel svojo delavnico tudi slavni Antonio Stradivari, je mojster violino izdeloval 32 mesecev. »Vesel sem, da sem se lahko dogodka v Sloveniji osebno udeležil. Z izdelavo glasbil se ukvarjam že več kot 30 let. Med mojim ustvarjanjem me je vse bolj navduševalo okraševanje izdelkov. Prvo okrašeno violino sem izdelal že leta 1987, zatem pa tudi nekaj kopij znane okrašene Stradivarijeve violine,« je na dogodku povedal Edgar Russ.

Sultanova skrivnost

Za Avstrijca to ni prvi tovrstni izziv. Nekoč je za omanskega sultana Quabusa izdelal violino, okrašeno z najdragocenejšimi kamni, njen obstoj pa je po navodilih sultana moral ostati skrivnost vse do njegove smrti. Sultan je umrl leta 2020, njegov inštrument pa je danes razstavljen v operi v Muškatu, glavnem mestu Omana.

Violino krasi 298 dragih kamnov, rubinov, safirjev, tsavoritov in briljantov ter 541 kosov najdragocenejše plemenite kovine na svetu, osmija. Je kar dvajsetkrat dragocenejši od zlata, na violini pa je vdelan v 18-karatno zlato.

Alen Senekovič, violinistka Oksana Pečeny in izdelovalec prestižne violine Edgar Russ. FOTO: Arhiv organizatorja

Kot je povedal direktor Osmium inštituta Slovenija Alen Senekovič, izbira osmija ni naključje. Ta plemenita kovina in njene izjemne lastnosti so vse bolj prepoznavne: »Je zadnja, po količini najredkejša in hkrati po vrednosti najdragocenejša izmed osmih plemenitih kovin, ki vstopa na investicijski trg. Ko osmij primerjamo z zlatom, ugotovimo, da ga je kar 1500-krat manj in je zato še toliko bolj plemenit. Ne nazadnje je popolnoma vsak kos osmija unikaten in ga ni mogoče ponarediti. Prav takšna je tudi violina, zaradi katere smo danes tukaj.«