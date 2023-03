Družina Johnson koraka med plemstvo

V nadaljevanju preberite:

V Veliki Britaniji je približno 1500 pripadnikov plemstva. Večina, približno 800, jih je nazive dedovala in jih bo po smrti predala naprej, drugi so jih dobili zaradi takšnih in drugačnih zaslug in jih ne bodo mogli prenesti na svoje potomce. Med plemstvom se bo očitno kmalu znašel tudi 82-letni Stanley Johnson, oče nekdanjega premierja Borisa Johnsona, ki je moral zaradi vrste škandalov odstopiti lansko leto. A Johnson starejši ne bo edini plemič v družini, saj je v modrokrvni družbi že njegov sin Jo. Obe imenovanji, če bo Stanley Johnson v resnici postal plemič, sta lahko za marsikoga sporni, saj je za obe poskrbel Boris Johnson, Stanleyjev sin in Jojev brat.