Država v izgnanstvu

Švedska aktivista Sanna Ghotbi in Benjamin Ladraa sta maja začela ekstremen podvig: s kolesoma sta se odpravila na 48 tisoč kilometrov dolgo pot do Zahodne Sahare, da bi ljudi seznanila s trpljenjem in krivicami, ki se dogajajo v »zadnji koloniji na afriški celini«. Velik del Zahodne Sahare je namreč že skoraj pol stoletja pod maroško okupacijo, predstavniki ljudstva Sahravijcev, ki živi na tem ozemlju, pa državne institucije vodijo iz begunskih taborišč.

Borca za človekove pravice sta pot začela v domačem Göteborgu, nato pa čez Dansko, Nemčijo, Češko, Slovaško in Avstrijo prikolesarila do Slovenije, kjer sta se ustavila v Mariboru in Ljubljani. Njuna sklepna postaja prvega dela poti bo Azerbajd­žan, od koder bosta z letalom poletela na Japonsko in kolesarila čez jugovzhodno Azijo. Za vsak dan, tudi za dve leti vnaprej, imata natančno predvideno, v katerem mestu bosta spala. Če se jima bo uspelo držati zastavljenega načrta, bosta v Zahodno Saharo prispela decembra 2024.