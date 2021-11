Državnik, kakršnih ne delajo več

Bil je marsikaj. Vojak, vojni dopisnik, zgodovinar, slikar, pisatelj. In to ne kakršenkoli pisatelj; napisal je več kot 40 knjig, za prispevek k zgodovinski in biografski literaturi je leta 1953 dobil najvišje mogoče priznanje, Nobelovo nagrado za književnost. Vendar se je v zgodovino najbolj zapisal kot politik, predvsem kot dvakratni premier Velike Britanije, tudi v zanjo najprej najbolj črnem in nato enem najbolj veličastnih obdobij, med drugo svetovno vojno. Nedvomno je bil Winston Churchill državnik, za kakršne pogosto pravijo, da jih danes ne delajo več.

Njegovi karieri ni škodilo, da je bil član angleške visoke aristokracije. S polnim imenom Winston Leonard Spencer Churchill je bil član družine Spencer. Ta ima še danes v lasti eno najveličastnejših zgradb v Angliji, Blenheim Palace, kjer se je Churchill rodil 30. novembra 1874. Članica družine je bila tudi nesrečna nekdanja žena večnega britanskega prestolonaslednika Charlesa, princesa Diana. Churchill in Diana (Spencer) sta bila daljna sorodnika.