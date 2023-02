V nadaljevanju preberite:

Imenovali so ga prerok moderne umetnosti in mistik. Njegove nenaravno dolge človeške figure so pripisovali celo astigmatizmu, zaradi njih ter močnih barvnih in svetlobnih kontrastov pa so se o njegovem življenju in delu spletale zgodbe mitskih razsežnosti. Kmalu po smrti leta 1614 je padel v pozabo, v 19. stoletju pa so ga znova odkrili in njegova dela so vplivala na umetnike, kot so Cezanne, van Gogh, Picasso in celo Jackson Pollock.

V budimpeškem muzeju lepih umetnosti Szepmuveszeti smo obiskali trenutno največjo evropsko razstavo del tega umetnika. Stalna zbirka omenjenega muzeja se ponaša z največ njegovih del zunaj Španije, za razstavo, ki je na ogled do 19. februarja in so jo pripravljali kar osem let, pa so El Grecova dela posodili madridska muzeja Prado in Thyssen-Bornemisza, pariški Louvre, National Gallery iz Londona in National Gallery of Art iz Washingtona. Na pregledni razstavi je na ogled okoli 80 del, polovica je El Grecovih, razstavljena pa so tudi dela njegovih dveh najtesnejših sodelavcev, sina Jorgeja Manuela Theotokopulosa in Luisa Tristana.