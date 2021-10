Elf želi s Flickom spet igrati za deset

V nadaljevanju preberite:

Nemška nogometna reprezentanca je izpolnila prvi cilj, ki si ga je zadala po prihodu novega selektorja Hansa-Dieterja Flicka in se kot prva na svetu, če ne štejemo gostiteljev, uvrstila na svetovno prvenstvo v Katarju. Zdi se, da bo Nemčija pod taktirko trenerja, ki je na klopi Bayerna v enem letu osvojil vse, kar se osvojiti da, spet med glavnimi kandidati za končno zmago. Flick je močno prevetril strokovni štab po slovesu svojega nekdanjega nadrejenega Joachima Löwa, za zanimiv vpogled v zakulisje delovanja 56-letnega trenerja pa je nedavno poskrbel njegov pomočnik Danny Röhl, ki hvali Flickove komunikacijske veščine. »Rad komunicira z igralci in to je bilo, poleg njegovih taktičnih sposobnosti, ključno v Münchnu,« se je bavarske zgodbe o uspehu med letoma 2019 in 2021 spominjal Röhl.