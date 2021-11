Evropa dveh hitrosti

V nadaljevanju preberite:

Zakaj se stopnja precepljenosti med članicami Evropske unije tako močno razlikuje od države do države? Zakaj so bili z vsaj enim odmerkom cepljeni že skoraj vsi polnoletni prebivalci Portugalske? Zakaj v Bolgariji ta delež znaša le malo več kot 25 odstotkov? Zakaj so na vrhu seznama tri otoške države (Malta, Irska, Islandija), na dnu pa tri balkanske (Hrvaška, Romunija, Bolgarija)? Zakaj se v državah s polpreteklo fašistično oziroma nacionalkatoliško zgodovino (Portugalska, Španija) cepi več ljudi kot v državah nekdanjega komunističnega bloka? Žal lahko spet ugotovimo, da je s statistiko tako kot z bikinijem: pokaže veliko, a zakrije bistvo.