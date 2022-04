Gledališče je kolektivna, skupna stvar

V nadaljevanju preberite:

Prvega maja prihaja na spored TV Slovenija nova domača serija Trigrad v režiji Sonje Prosenc. Arhitekt Črt (Marko Mandić) se po dolgih letih vrne v odročno vasico Trigrad, da bi prodal gozd, ki ga je podedoval po očetu. A gozd ni le to, kar se zdi na prvi pogled, in stvari se začnejo zapletati ...

V seriji nastopajo še Mirjam Korbar, Damjana Černe, Suzana Krevh, Jernej Kogovšek, Stane Tomazin, Primož Bezjak, Gaber Kristjan Trseglav, Gregor Gruden in Matej Zemljič, glavno žensko vlogo pa je odigrala Katarina Stegnar, članica Slovenskega mladinskega gledališča ter kolektivov Beton Ltd. in Via Negativa. Na sončno popoldne sva se dobili v baru ob Lutkovnem gledališču.