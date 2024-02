Hokejisti v kratkih hlačah

V nadaljevanju preberite:

V radijskih poročilih v jutranjih urah nemalokrat poslušamo, kako hokejisti na ledu iz naših klubov razglabljajo o vzrokih za ta ali oni izid v tej ali oni ligi. O hokeju na travi pri nas vlada tišina, med hokejsko sorodstvo pa sodi tudi floorball oziroma dvoranski hokej, ekipni šport, v katerem se je naša reprezentanca uvrstila na decembrsko svetovno prvenstvo.

Saj ni res, pa je, boste morda rekli, a floorball na sončni strani Alp obstaja, odkar smo samostojni. Zametki segajo še nekaj let nazaj v Škofjo Loko, ko je telovadni učitelj Milan Smolej iz Švedske prinesel palico za floorball. V začetku devetdesetih let so ga v Škofji Loki začeli igrati rekreativno. »Zadeva je prerasla do občinske lige, delavskih iger, ko so med seboj tekmovale firme, šlo je do Žirov,« izpelje uvodni pogovorni udarec naš floorballski članski selektor, 49-letni Gorazd Tomc. Seveda iz Škofje Loke.