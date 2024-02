Končno turno, a na žalost le urno

V nadaljevanju preberite:

Na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Italiji, gostita jih Milano in Cortina, bo prvič na sporedu turno smučanje. Veselje tekmovalcev ob ponujeni olimpijski priložnosti pa je prežeto s pelinom, saj se bodo merili le v sprintu in mešanih štafetah, ne pa v kraljevski posamični disciplini in vzponu. Dolgoletni osamljenec našega turnega smučanja Nejc Kuhar je zdaj trener, o italijanskih sprintih pa sanja njegov mladi varovanec Maj Pritržnik.