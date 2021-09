Igra, ki spodbuja ljubezen do sočloveka

V nadaljevanju preberite: O nogometu je bilo že vse povedano, zato se spodobi, da se v današnji predstavitvi ne obregamo ob tehnične podrobnosti. Da je to šport, v katerem ne gre za življenje in smrt, ampak še precej več, smo izvedeli že zdavnaj. Prav tako, da je to tista preprosta igra, v kateri se 22 mož devetdeset minut podi za žogo, na koncu pa vedno zmagajo Nemci. Malo manj pa je znano, kdaj se je nogomet iz igre prelevil v rekreacijo.