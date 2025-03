Skupina Victory se po dolgem premoru vrača s skladbo Pest soli

V nadaljevanju preberite:

Skupina Victory že več kot 35 let bogati slovensko glasbeno sceno, po dolgem premoru pa se vrača s skladbo Pest soli. O zgodbah za njihovim uspehom in tem, kaj jih žene naprej, smo se pogovarjali s frontmanom Robertom Dragarjem, ki mu je bila glasba položena v zibelko.

Doma so prepevali že, ko je bil majhen fante. Menda ne samo, kadar so imeli obiske, ampak tudi kadar jih ni nihče poslušal. Oče je pel v pevskem zboru, mamo pa je poleg petja veselilo igranje na harmoniko. Glasbeni geni pa segajo še dlje v preteklost. Njegov dedek je bil dober pevec in instrumentalist, ki je po Robertovih besedah obvladal kitaro, harmoniko in kontrabas.

Nova skladba Pest soli prinaša pomembno sporočilo o pomembnosti komunikacije v odnosih. Kaj je bil navdih zanjo?

Izbiro motiva za pesem smo prepustili Mirni Reynolds, ki je avtorica besedila. Mojstrsko je izbrala besede, sporočilo, in ko smo dobili besedilo, smo lahko samo še rekli: To je to! Kot obleka se je prilegalo na melodijo Matjaža Vlašiča. Seveda je vse skupaj terjalo velik razmislek, kako vse skupaj posneti, kakšen videospot narediti. Ampak ravno iskreno premlevanje idej in težnja k sporočilnosti sta obrodila sadove. Meni največ pomeni, ko mi ljudje povejo, da se zjočejo ob poslušanju ali ogledu spota, saj več od tega ni. Potem je ves trud poplačan. Predanost vseh, ki smo delali, od studijskega snemanja, igralcev do režiserja, je obrodila sadove in hvala je premalo za ves trud vpletenih.