Izkoriščanje je stalnica

Če nekdo prihaja iz tako izrazito industrijskega okolja, kot so Štore, je jasno, da so mu delavska vprašanja blizu od mladih nog. Goran Lukić (letnik 1978) je po študiju vrsto let delal na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Čeprav je v velikem delu javnosti veljal za naslednika prvega obraza slovenskega sindikalizma Dušana Semoliča, je konec leta 2015 šel iz velike sindikalne centrale in soustanovil majhno Društvo svetovalnica za migrante, danes Delavsko svetovalnico. V njej se borijo predvsem za tiste, katerih glas se le redko sliši, in še zdaleč ne več samo za migrante.

Pred praznikom dela, prvim majem, ob rekordno nizki brezposelnosti in rekordno visoki zaposlenosti, Lukić pravi, da nimajo prav nič manj dela kot kdaj prej. Tipične kršitve delavskih pravic ostajajo, pridružujejo pa se jim celo nove.