Izvajalci smo velikokrat najbolj utrujeni od svojih največjih hitov

Ditki Haberl so danes druženje z najbližjimi, dolgi sprehodi v naravi in mir ljubši od velikih odrov, ko so jo na letošnji Poletni noči, ki so jo posvetili trem velikankam naše glasbene scene, spet obsijali žarometi, pa smo se spomnili, kako dobro glasbo smo imeli včasih. Njen glas je glas zlate dobe slovenske popevke, pesmi Dan ljubezni, Na vrhu nebotičnika, Nad mestom se dani, Mlade oči in mnoge druge pa so del naše DNK. Prav nič me ni presenetilo, ko mi je na vprašanje, ali ji ljudje pogosto povedo, kako jim je njen glas polepšal življenje, odgovorila: »Vedno in vsak dan.«