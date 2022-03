Jadranka Juras: Politiki so marionete velikih korporacij

V nadaljevanju preberite:

Roko v ogenj bi dala za vsako življenje, za vsako bitje, pravi Jadranka Juras, ena najbolj znanih slovenskih pevk in dolgoletnih bork za pravice živali. Sama ima psičko Kofi in mačjo četverico, ki jo sestavljajo Suza, Pier, Majda in Mija. Univerzitetno izobražena jazzovska in klasična pevka je posnela šest albumov različnih žanrov ter imela kopico nastopov na odmevnih dogodkih in festivalih, tudi na Emi in Slovenski popevki. V času zaprtja javnega dogajanja se ji je zaradi več razlogov sesul svet in nenadoma ni več mogla peti z opernim nastavkom. Vsega se je začela trmasto učiti znova. Uspešno. Prav v tej pomladi prerojena spet nastopa v SNG operi in baletu Ljubljana, in sicer v Faustu v vlogi Siebel, ki si jo deli z Nuško Drašček.