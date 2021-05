Jana Zupančič: Ko razmišljam o vlogi, preslišim tudi »mami, mami«

V članku preberite:

Po premoru, v katerem je dvojno materinsko veselje preglasilo koronske zoprnije, se na oder vrača igralka Jana Zupančič. In počasi se v gledališke dvorane vračajo tudi gledalci. »Zdaj bomo končno spet skupaj,« se veseli članica Mestnega gledališča ljubljanskega, ki je v dobrih 18 letih na tem odru in pred filmsko kamero ustvarila vrsto raznolikih vlog. Čez nekaj dni bo nastopila v francoski komediji Slamnik, že danes, v soboto, pa se bo spet pridružila filmski ekipi pri snemanju nadaljevanja priljubljene kriminalistične serije Jezero, Leninov park in Dolina rož. Tako kot njeni kolegi ima Jana Zupančič na odru rada soj reflektorjev, ko pa zastor pade, se pred javnost­jo najraje umakne v svoj zasebni svet.