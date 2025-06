JJ, evrovizijski zmagovalec: Nobena ljubezen ni zaman

V nadaljevanju preberite:

Letošnja Evrovizija ni odmevala toliko zaradi zmagovalca kot zaradi udeležbe Izraela na največjem televizijskem dogodku na svetu. Pa vendar bi bilo neodobravanje dela evropske javnosti še bistveno večje, če ne bi v napeti končnici glasbenega tekmovanja 24-letni Avstrijec Johannes Pietsch z umetniškim imenom JJ ugnal izraelske predstavnice Juval Rafael.

Nezadovoljstvo nad evrovizijskim udejstvovanjem Izraela je v enem prvih intervjujev po zmagi brez zadržkov izrazil tudi JJ. »Žalostno je videti, da Izrael še naprej sodeluje na tekmovanju. Želim si, da bi prihodnje leto Evrovizija potekala na Dunaju brez njih, a je odločitev v rokah evropske radiodifuzne zveze. Mi ustvarjalci lahko le povzdignemo glas,« je povedal za španski časnik El País.

Sodelovanje Izraela na tekmovanju ter pozivi nekaterih nacionalnih radiotelevizij, tudi RTV Slovenija, k spremembam sistema glasovanja in večji preglednosti bi bili pomembna iztočnica za pogovor v Nedelu, a je malo pred načrtovanim intervjujem iz menedžmenta JJ prispel seznam tem, o katerih glasbenika nismo smeli spraševati. Med prepovedanimi tematikami so bile notranjepolitično dogajanje v Avstriji, vojna v Gazi in drugi konflikti ter izključitev judovske države s festivala.

JJ se je tako kot lani Nemo do sodelovanja Izraela na Evroviziji jasno opredelil, njegove besede so medijsko močno odmevale, a zdaj si želi govoriti predvsem o glasbi in svojih prihodnjih korakih. Ne nazadnje je tretji avstrijski prejemnik kristalnega mikrofona, prvi s filipinskimi koreninami, pred zahtevno nalogo, kako unovčiti zmago v švicarskem Baslu in ne kot mnogi pred njim potoniti v prehitro pozabo. Priljudni Dunajčan, ki je odraščal v Dubaju, verjame, da njegova operetna balada Wasted Love (Zapravljena ljubezen) ne bo njegov edini hit, in z optimizmom zre v postevrovizijsko prihodnost.

JJ, najprej iskrene čestitke za kristalni mikrofon! Ste že ponotranjili, da ste zmagovalec Evrovizije, ali se vam še vedno poraja vprašanje, ali se je to res zgodilo?

Predvsem to drugo. Vsako jutro se zbudim z mislijo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ko zagledam kristalni mikrofon na mizi, me še vedno zadene: res sem zmagal na Evroviziji. Mislim, da človek potrebuje nekaj časa, da vse skupaj dojame.

Se je vaše življenje po finalu v Baslu močno spremenilo? Kaj je bil najbolj nadrealističen del te izkušnje?

Mislim, da je ena večjih sprememb ta, da me zdaj veliko ljudi prepozna na ulici. To je res nekaj posebnega. Poleg tega dobivam ogromno sporočil od ljudi, ki sem jih vedno občudoval, pa tudi od nekdanjih evrovizijskih izvajalcev, kar je noro. Tudi to, da sem veliko zdoma, je del spremembe, a mi ustreza. Rad potujem, spoznavam nove ljudi in imam natrpan urnik – to je nekaj, kar je zdaj res drugače.