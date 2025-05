Slovo najrevnejšega predsednika na svetu

V nadaljevanju preberite:

Samo en teden pred 90. rojstnim dnevom je v torek umrl nekdanji predsednik južnoameriške države Urugvaj José Mujica, ki so ga sodržavljani poznali predvsem po vzdevku Pepe. Na čelu države, velike za skoraj devet Slovenij, kjer predsednik tudi vodi vlado, je bil le en mandat, v letih od 2010 do 2015, a je kot glasen kritik kapitalizma vseeno postal ena od ikon nove levice, zlasti v Južni Ameriki.

Bil je član levičarske gverile, ki je poskušala izvesti socialistično revolucijo, po vojaškem udaru pa je bil Mujica v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja dolgo v zaporu. Ko je vodil državo, so ga zaradi skromnega življenjskega sloga in ker je dajal večino plače dobrodelnim organizacijam, imenovali najrevnejši predsednik na svetu.

Kdo je bil mož, katerega zgodba je bila tako filmična, da so se je že v času njegovega življenja lotili s kamero?