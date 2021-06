Jurij Zrnec: Ljudje moji, saj nismo v letu 1500! Takrat je bilo boljše

V nadaljevanju preberite:

»Sam sem hrano v gostilni zavrnil samo enkrat, ko je bilo na rukoli toliko blata, da se ga prepro­sto ni dalo otresti,« pravi naš odlični igralec. Če v zasebnem življenju ni zahteven gost, prihaja na male zaslone kot izredno zahteven, koleričen in naporen šef restavracije v novi domači nadaljevanki Ja, chef!, ki si jo od 17. junija lahko ogledate na Voyu.



Z Jurijem sva pred ogledom prvega dela govorila o nenavadnih časih, ki jih preživljamo, o življenju s štirimi mački in vrabčico, o tem, da je tudi on krvav pod kožo in je kot vsi drugi izgubljal živce med šolanjem na daljavo, pa tudi o tem, da je bilo leto 1500 v primerjavi z danes – napred­no.