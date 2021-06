Kam pa grestè, dobri ljudje? Gremo pit!

V nadaljevanju preberite:



Brez vode ni življenja in srečo imamo, ker je Slovenija z naravnimi vodnimi viri bogato obdarjena. Po drugi strani so naši odločevalci v minulem desetletju nespametno razprodali že velikanski del pitne vode in trend se, kar odraža tudi skorajšnji referendum, nadaljuje. To človeka še toliko bolj razžalosti, ker je v množici izvirov prav tako izjemno veliko dragocenih visoko energijskih vodnih točk. Na sončno nedeljo smo se pod okriljem Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj skupaj z Jožetom Munihom, priznanim radiestezistom iz Tolmina, podali na merjenje in okušanje štirih osvežujočih studencev.